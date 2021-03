In aumento i ricoveri di pazienti sanniti presso l’ospedale ‘San Pio’: ieri quattro nuovi degenti sono stati ospedalizzati e tutti e quattro residenti nel beneventano. Altro decesso purtroppo nel nosocomio di via Pacevecchia, dove è spirato un sessantacinquenne di Eboli da diversi giorni in condizioni molto gravi in terapia intensiva.

