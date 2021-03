Montipò 6,5: Diventa super quando si allunga per disinnescare il missile di Verde in controtempo. Guantoni in preghiera per ringraziare il doppio legno e quasi l’impossibile sul pari. Difficile chiedere di più

Glik 6,5: Un rinvio maldestro in avvio diventa un cioccolatino invitante per Bastoni. Si incolla su Nzola e ne anticipa ogni movimento, staccandosi sempre coi tempi giusti per mettere in salvo il pallone

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia