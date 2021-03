Perché conviene attivare una PEC gratis per privati

Quando si pensa alla PEC, ovvero la casella di posta elettronica certificata, spesso si fa l’errore di credere che questo strumento possa essere utile solo alle realtà aziendali. Non è così e adesso vedremo perché questosemplice quanto efficiente sistema per le comunicazioni possa essere sfruttato al meglio anche dai privati cittadini. Iniziamo a spiegare che cos’è la PEC e come funziona, quali sono le sue caratteristiche e quali i vantaggi che offre.

Come funziona e quali vantaggi offre

La PEC è un sistema di trasporto di documenti in via digitale, che possiede molti punti di contatto e similitudini con il classico servizio di posta elettronica. Il principale elemento distintivo è però la possibilità di avere la garanzia dell’avvenuto ricevimento (o meno) di un messaggio da parte del destinatario. Inoltre lo scambio di informazioni e documenti che avviene tramite PEC ha valore legale, proprio come una raccomandata con ricevuta di ritorno (un aspetto molto interessante, nel caso si dovessero fornire prove in un giudizio). Rispetto a una raccomandata, per la quale sono necessari almeno quattro giorni, con la PEC in pratica i tempi si azzerano quasi del tutto.

Un’ulteriore comodità è poi rappresentata dal fatto che nel caso dellaraccomandata è necessario procedere alla stampa dei vari documenti, diversamente da quanto avviene con la PEC: l’invio avviene in via digitale e tutti i file restano salvati su pc, smartphone o tablet.

E’ ovvio che un’azienda abituata a intessere differenti rapporti, ciascuno dei quali corredato da una precisa documentazione, possa trovare un importante giovamento nell’utilizzo della PEC. Ma adesso vedremo in che modo la PEC gratis per privati possa snellire le attività delle persone anche fuori dalla routine di lavoro o d’azienda.

Nessuna fila agli sportelli e garanzia di integrità del messaggio

La PEC gratis per privati rappresenta un valido strumento per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, è utile per completare l’iscrizione a bandi e concorsi, così come anche per intessere e tenere traccia degli scambi in veste ufficiale con i fornitori.

Sapere inoltre di non doversi più recare in pellegrinaggio negli uffici – restando magari invischiati nelle classiche code di fronte allo sportello – per inviare una o più raccomandate assicura un importante risparmio di tempo. Si può fare tutto restando comodamente seduti nel salotto di casa, utilizzando il proprio cellulare. D’altra parte, oltre al risparmio di tempo, la PEC gratis per privati assicura anche un risparmio economico non indifferente. La raccomandata A/R ha un costo elevato, che viene tagliato grazie all’impiego dello strumento digitale.

Si può essere certi anche dell’integrità del contenuto del messaggio: né quest’ultimo né tantomeno gli allegati possono infatti essere in alcun modo modificati, così da essere sicuri che quello giunto a destinazione sia proprio l’originalecosì come è stato inviato. La ricevuta di accettazione e quella di avvenuta o mancata consegna hanno valore di prova in sede legale. Ogni indirizzo PEC viene verificato e certificato: in questo modo è sempre garantita sia l’identità di chi invia che quella di chi riceve un messaggio. Antivirus e antispam all’avanguardia difendono infine le singole comunicazioni da minacce e intrusioni di hacker o simili.