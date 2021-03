LA CAMPANIA AMA RESTARE IN GIOCO

UN COMPARTO IMPORTANTE DELL’INTRATTENIMENTO NON CONOSCE FLESSIONE NONOSTANTE LE CHIUSURE, QUESTO GRAZIE ALL’ONLINE

Non tutti sanno che sotto la voce intrattenimento sono racchiuse diverse tipologie di settori, quello che, in particolare negli ultimi anni sta avendo un trend di crescita costante riguarda il gaming, ovvero il gioco online: si parla infatti, secondo i dati relativi al 2020 di ben 34 miliardi di spesa, ciò significa che in Italia, nel comparto entertainment, il gioco digitale è la terza voce che si distingua per fatturato. Ma guardando più nel dettaglio scopriamo che sono i casinò online, i poker cash e quelli a torneo ad aver registrato il gradimento maggiore (fonte: Fed – Agimeg).

Questo significa che nonostante le chiusure dovute all’emergenza sanitaria, o forse proprio in virtù di queste, i gamer non si sono lasciati scoraggiare e hanno trovato nell’offerta online che consente di giocare in remoto attraverso i propri device, la soluzione ideale.

Guardiamo più in particolare alla nostra regione: se prendiamo in esame le sale gioco, nell’ultimo anno in Campania ci sono state oltre 2700 chiusure. Se guardiamo invece al volume di affari legato ai casinò online, realtà che quindi non hanno risentito della crisi ma che anzi ne hanno in qualche modo giovato, vediamo che la cifra complessiva di spesa registrata è stata di circa 1,8 miliardi di euro. Al suo interno, la provincia di Napoli si è aggiudicata il primo posto, con 945 milioni, a seguire Salerno con 363 milioni, Caserta con 323 e infine Avellino e Benevento, rispettivamente a 107 e 80 milioni. Dati elaborati sull’anno 2019 e che ripetiamo sono ulteriormente cresciti durante l’emergenza sanitaria.

Di fronte a certe cifre cogliamo l’occasione per ricordare ai gamer di scegliere con attenzione i siti sui quali giocare, prima di tutto verificandone la legalità che, viene confermata attraverso il bollino e relativo link ai Monopoli sulla home, come ad esempio blog/starvegas, dove sono inoltre presenti strumenti di comparazione che possono sostenere il giocatore nella scelta del portale più idoneo mettondo a confronto offerte, bonus e modalità di gioco.

Tornando al discorso generale, aspettiamo di vedere quando progressivamente si tornerà alla normalità per capire cosa accadrà in Campania alle numerose sale che per l’emergenza sono state chiuse: se avranno modo di recuperale quella fetta di appassionati che sono “migrati” online o se dovranno in qualche modo reinventarsi. Augurandoci che nel frattempo i titolari di questi luoghi possano ricevere ristori e sostegno per fare fronte alla crisi.