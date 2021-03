Con la storia non si scherza: Napoli si conferma avara per il Benevento che nel tempio di ‘Maradona’ rimedia la sesta sconfitta in altrettanti confronti con gli azzurri. Il derby, dunque, si conferma il solito macigno per la Strega che pure aveva accarezzato l’idea del risultato positivo, con la speranza di provare magari a sfruttare il momento negativo degli avversari. Rimangono solo intenzioni, però, perché l’atteggiamento eccessivamente rinunciatario della formazione giallorossa alla fine agevola il compito della squadra di Gattuso che con una rete per tempo (la seconda viziata da un fallo di mano) si prende tre punti fondamentali per riprendere la corsa europea. Il Benevento, invece, continua a rinviare l’appuntamento con una vittoria che manca ormai da due mesi, rimedia la quinta sconfitta nelle ultime dieci partite e soprattutto vede assottigliarsi il vantaggio sulla zona retrocessione: complice la vittoria del Cagliari a Crotone, ora sono sette le lunghezze di margine sul terzultimo posto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia