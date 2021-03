Focolaio alla ‘Maugeri’, attesa per l’esito dei tamponi

“Focolaio per 14 degenti al Secondo Piano, reparto Preparazioni ed Elaborazioni Extreme. Sei pazienti sono stati trasferiti a Benevento al Polo Ospedaliero San Pio. Sono scattati tutti i protocolli anti-Covid ed abbiamo isolati i restanti. Allo stato attuale in tutto ci sono 160 pazienti. Possiamo assicurare che la situazione è sotto controllo perché il personale è stato tutto vaccinato. Sono in corso le somministrazioni dei tamponi a tutti. I primi cento sono stati espletati ieri. Già domani (oggi per chi legge, ndr) dovrebbero arrivare i primi risultati”.

