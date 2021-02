Il consigliere comunale di opposizione Renato Lombardi ha chiesto, con nota posta all’attenzione dell’Ente comunale, di provvedere alla emissione di provvedimento di sospensione in autotutela relativamente all’affidamento della gestione della chiesa di San Francesco. “Nell’apprendere dai media locali della stipula di una convenzione tra il Comune di Sant’Agata de’ Goti e la Pro loco per la gestione, anche in via non esclusiva, della chiesa di San Francesco facente parte del complesso monumentale di San Francesco – ha esordito Lombardi – con la presente si chiede, in autotutela, l’emissione di un provvedimento che sospenda tale procedimento di convenzione/concessione al fine di procedere, attraverso uno specifico atto di indirizzo amministrativo, all’avvio immediato di una specifica procedura di evidenza pubblica finalizzata a verificare se vi sono sul territorio altre entità associative che siano interessate alla gestione, anche in modo non esclusivo, della chiesa di San Francesco”.

