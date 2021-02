Accuse di conflitto di interessi, contrattacchi su abusi urbanistici, denunce alla Procura. Il dibattito in un Consiglio riunito on line resta giocoforza pacato, il confronto a distanza disinnesca i decibel alti e i botta e risposta serrati. Ma da entrambi i fronti vengono ventilate gravi responsabilità e la promesse di una campagna elettorale incendiaria. Quello di ieri è il secondo round di una disputa iniziata a giugno 2020 con le interrogazioni della ex di maggioranza Francesca Pedicini, presentate dopo l’approvazione in Giunta della variante al Piano urbanistico.

