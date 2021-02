In più istituti della città capoluogo per la giornata odierna è scattata la Did per gli studenti che da calendario dovevano seguire in presenza, nell’alternanza tra frequenza nelle aule e quella virtuale in corso dallo scorso primo febbraio per le superiori. Il motivo delle scelte dei dirigenti è l’impegno di molti docenti per le vaccinazioni e l’impossibilità di reperire sostituti in poche ore. Convocazioni del sistema Simphonia per oggi, domani e lunedì, con due sessioni operative di mattino e nel pomeriggio nei siti allestiti presso l’Alberti in piazza Risorgimento e il presidio Asl in via Minghetti.

