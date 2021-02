Almeno per la prima fase della campagna vaccinale per i prof due i siti somministrazione delle dosi AstraZeneca dedicate nel capoluogo cittadino: il poliambulatorio di via Minghetti da domani e fino a lunedì (visto che nel frattempo sarà ferma la campagna per gli over 80 causa indisponibilità di dosi del preparato Pfizer Biontech) e il piano terreno dell’Istituto “Alberti” (polo scolastico guidato dal dirigente Giovanni Liccardo).

