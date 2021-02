Dieci sigle, una ventina di persone nell’ampia sala dell’hotel Traiano e l’intesa di massima a costruire un programma per definire l’alternativa all’amministrazione in carica. E’ stato ieri sera il primo vagito della maxi coalizione che dovrebbe nascere alla sinistra di Mastella per tentare di sfilargli la fascia tricolore. Se l’operazione andrà in porto, quello di ieri sarà stato l’atto di nascita.

