“Negli ultimi giorni il Movimento Cinque Stelle, con l’Onorevole Maglione e la delegazione locale, hanno contribuito, meritoriamente, a mettere in luce un problema come quello della discarica Tre Ponti, su cui il Comune è oltremodo attento”. Arriva il commento di Franco Damiano all’indomani della denuncia posta in essere dai pentastellati rispetto alla situazione della discarica. Con percolato che fuoriesce come fiumiciattoli e opere di compensazione abbandonate al degrado.

