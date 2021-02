Con una ordinanza sindacale il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado site in Telese Terme per la giornata di giovedì 25 febbraio 2021. La decisione, così come è spiegato nell’ordinanza, si rende necessaria in seguito alla nota ricevuta dalla Società Gesesa Spa.

