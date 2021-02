Il tempismo, nel suo ruolo, è fondamentale. È abituato a giocare coi secondi, cercando il varco giusto in costruzione o arretrando per dar copertura, puntualissimo in diagonale. Una caratteristica, tra le tante, che rischia di tornare di moda nella settimana più calda per chi, come lui, è cresciuto nell’atmosfera azzurra. Gaetano Letizia scalpita per riprendere per mano la sua Strega, a pochi giorni dal match di campionato contro il Napoli. 51 i giorni di ko, dalla sfida contro il Milan al Vigorito fino a ieri, inaugurando col sorriso le ore che anticipano il suo ritorno in campo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia