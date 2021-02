La partita vibra già. L’appuntamento è di quelli che da soli fanno muovere le corde dell’orgoglio, ma stavolta al Benevento non basta esserci. Vuole regalarsi un’altra impresa la truppa di Inzaghi per impreziosire ulteriormente la cavalcata verso la permanenza in Serie A e non interrompere quella marcia serena e sicura che ha portato la Strega a potersi godere un notevole vantaggio di dieci punti sulla zona rossa. Margine che vuole continuare ad alimentare anche adesso che si è inoltrata nella settimana che porta al derby col Napoli.

