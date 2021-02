“Tutti mi conoscono come presidente del Benevento Calcio, società iscritta a Confindustria Benevento, ma trovo riduttivo descrivermi solo in questa dimensione. Ho avuto tanto dalla vita come imprenditore e ho intrapreso questo percorso in Confindustria per dare agli altri. Credo che non si possa vivere senza sogni, ma i sogni devono essere realizzati e non rimanere speranze. Ho intenzione di lavorare con la mia squadra per dare un contributo per costruire dei percorsi di sviluppo per questo territorio, che deve affrontare il cambiamento, la sfida della digitalizzazione, dello sviluppo sostenibile, della realizzazione delle infrastrutture necessarie per restituirgli centralità. Ambiente, turismo, infrastrutture, imprese digitalizzate le priorità di mandato”. Le riflessioni del presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito ieri al debutto pubblico prima con un incontro con la stampa e poi con l’assemblea di Confindustria, nel dare il via alla sfida che lo vedrà fino al 2024 guidare la territoriale sannita per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo che, pur nella permanenza della pandemia, si intravedono per le aree interne del Mezzogiorno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia