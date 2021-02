Nulla di fatto. Si è conclusa così quella che doveva essere la giornata decisiva sul fronte dell’assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo triennio. Se alla vigilia sette club di Serie A (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona) avevano scritto una lettera al presidente Dal Pino per arrivare all’assegnazione nell’assemblea di ieri, per tutta risposta il Benevento e altre otto società (Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) hanno deciso di non presentarsi proprio all’appuntamento convocato in videoconferenza, facendo mancare il quorum – sarebbe servita la presenza di almeno quattordici rappresentanti – e costringendo quindi il presidente Dal Pino a rinviare inevitabilmente la discussione a un altro giorno (una nuova assemblea è già stata calendarizzata per la prossima settimana).

