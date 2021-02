Dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi in seguito al pareggio di venerdì sera a Bologna, il Benevento tornerà in campo questo pomeriggio per iniziare a preparare la sfida di domenica contro la Roma. La ripresa sarà l’occasione per monitorare le condizioni di Federico Barba, costretto a chiedere il cambio a venti minuti dalla fine della gara del ‘Dall’Ara’.

