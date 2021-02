Un’altra scossettina per muovere la classifica e per tenersi sempre lontano dal marasma della zona retrocessione. Il Benevento rimedia all’iniziale svantaggio ed esce indenne dal confronto con il Bologna, portando a casa un pareggio che gli consente di raggiungere quota 24 punti in classifica e di mettersi momentaneamente a nove lunghezze dal terzultimo posto. Ce ne sarebbe abbastanza per essere soddisfatti, ma al termine della gara del ‘Dall’Ara’ Pippo Inzaghi si mostra contento a metà.

