Monitoraggio per evitare la diffusione delle pericolose varianti ‘inglese’, ‘brasiliana’ e ‘sudafricana’ sul territorio (al momento nessun indice sulla loro presenza, ma il rischio soprattutto per quella inglese emersa in altre aree regionali con larga diffusione è alto) e al tempo stesso impulso per accelerare sulle vaccinazioni: le due indicazioni emerse ieri nel vertice in via Oderisio con il direttore generale dell’azienda sanitaria Gennaro Volpe, il sindaco Clemente Mastella e rappresentanze del mondo del volontariato sanitario coinvolte nel progetto di informazione e sostegno per le vaccinazioni per gli over 80.

