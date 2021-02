Valle Vitulanese devastata dal maltempo: a Torrecuso inghiottito dall’acqua l’antichissimo Ponte Foeniculum citato da Dante

“Si invita a prestare la massima attenzione, sono in atto diverse frane sul tutto il territorio, in particolare: strada provinciale vitulanese al km 15, tra bivio di Tocco e bivio di Cautano, una serie di scalinamenti e depressioni del manto stradale. In contrada Sala la strada Ortelle è chiusa per cedimento di tutta la carreggiata. In località Pantanelle il torrente Ierino ha eroso tutta la sponda e la strada adiacente è crollata. Problemi anche sulla bretella che va da via Luciarco a Sala è in corso un cedimento. Mentre in molti punti della viabilità locale ci sono frane. Ci sono criticità su tutta la provinciale verso Montesarchio e anche lungo la fondovalle vitulanese dove si sono amplificati gli scalinamenti del manto stradale. Osservato particolare vallone San Vito”. Questo il messaggio alla cittadinanza che le amministrazioni comunali della Valle Vitulanese hanno reso pubblico nelle scorse ore.

