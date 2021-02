Si tiene lo stretto indispensabile il Benevento. Ossia un pareggio, quello che la formazione giallorossa riesce a portar via dal ‘Dall’Ara’, quanto basta per fare un ulteriore piccolo passo verso il traguardo e rimanere aggrappata a un’idea meravigliosa. Dopo aver subito la rimonta domenica scorsa contro la Sampdoria, stavolta con il Bologna è la Strega a riprenderla, grazie alla magia di Viola che rende inutile il gol di Sansone in avvio di partita e che consente alla sua squadra di dare un’altra scossettina che muove la classifica. Certo, la vittoria continua a mancare, i punti conquistati sono solo sei nelle ultime otto partite, ma se bastano per rimanere lontanissimi dalle angustie e dalla bagarre della lotta per non retrocedere, evidentemente va bene così.

