Altri due contagi emersi ieri rispettivamente per una allieva della Primaria dell’Istituto comprensivo ‘Pascoli’ ed un allievo del Liceo Scientifico. Se da un lato sembrerebbe anche in questi due nuovi casi che il contagio non sia maturato in ambiente scolastico, è evidente però che si fa pesante la ricaduta della situazione all’interno degli istituti, con tutto quanto ne consegue anche in termini di apprensione istituzionale per il primo cittadino Clemente Mastella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia