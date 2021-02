Mentre proseguono i lavori per la realizzazione della nuova palestra dell’Istituto ‘Montalcini’, il Comune fa un nuovo passo verso un secondo intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico a San Giorgio del Sannio. Questa volta tocca al plesso di Sant’Agnese, chiuso per via di carenze strutturali dell’edificio che avevano spinto l’amministrazione comunale nel 2017 a trasferire le classi di infanzia ed elementari al capoluogo. In via Bocchini, in particolare, furono ricavate nuove classi per ospitare gli alunni.

