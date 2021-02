Ha funzionato, quanto meno per l’organizzazione dei trasporti scolastici e per i dispositivi ingresso e uscita dalle scuole, la prima giornata di ripresa della didattica in presenza nelle superiori. Una ripresa parziale perché le lezioni in aula sono state seguite in ogni classe soltanto dal cinquanta per cento degli studenti, mentre gli altri sono rimasti a casa a continuare con la didattica a distanza.

