Durissimo l’impatto della pandemia da nuovo Coronavirus sull’andamento del mercato di mutui e prestiti finalizzati e personali nei territori italiani. Non fa eccezione la dimensione locale: male il mercato creditizio nel Sannio, come in tutta la Campania del resto, e come era facile immaginare con le tante settimane di fermo produttivo per più comparti economici e tutti strategici, da quello ristorazione e tempo libero, al trasporto privato e rallentamenti del giro d’affari anche per il primario, con il calo delle richieste forniture.

