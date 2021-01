Il vento e le precipitazioni abbondanti hanno creato ieri non pochi problemi sia in città che in provincia. Nel capoluogo diversi cedimenti di strutture a partire dai cornicioni sotto stress come non mai. Impatto anche su segnali stradali divelti come la pensilina fermata bus in via Diacono. A preoccupare anche la situazione di fiumi e torrenti con il Serretelle che ha esondato allagando terreni e arterie vicine.

