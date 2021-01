Nelle ore che anticipano l’ultima settimana caotica di mercato, il Benevento ha scelto di accelerare per regalare ad Inzaghi il primo rinforzo di gennaio, aspettando le scintille del reparto avanzato. In cima alla lista dei desideri giallorossi è salito Fabio Depaoli: una scalata rapidissima per il terzino classe ’97, in pole position per dare respiro ed energie alla corsia destra della Strega. Intesa raggiunta tra il club sannita e la Sampdoria sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un affare dai 6 milioni complessivi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia