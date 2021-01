Violenza privata. Era il capo d’imputazione contestato all’ultra del Benevento nonché consigliere comunale in carica Domenico Franzese, ieri assolto dal giudice monocratico Grazia Maria Monaco con formula piena: il fatto non sussiste. I fatti risalgono all’ottobre del 2017. Era domenica e a Benevento, con la squadra al primo anno in A, arrivava, nel lunch match, la Lazio di Simone Inzaghi. In campo finì cinque a uno per gli ospiti. Fuori dallo stadio Ciro Vigorito, le tifoserie non si scambiarono cioccolatini.

