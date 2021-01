“Alle prossime amministrative, che se verranno rispettati i tempi, visto quanto stiamo vivendo da undici mesi, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del Sindaco si terranno in primavera inoltrata, noi di Italia Viva stiamo lavorando per una grande coalizione alternativa a Mastella”, così la coordinatrice renziana Cinzia Mastantuono ufficializza, quanto già anticipato ieri da Il Sannio Quotidiano, cioè che anche Iv intende partecipare ad una coalizione alternativa all’amministrazione in carica nella città di Benevento.

