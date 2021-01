Per velocizzare i lavori dell’ultimo tratto della Fortorina è stato nominato un commissario. Lo ha annunciato il deputato pentastellato Pasquale Maglione: “Ulteriore passo in avanti per la realizzazione dell’ultimo tratto della Fortorina tra San Marco dei Cavoti e San Bartolomeo in Galdo. Il Governo ha individuato anche il commissario nella figura del dottor Nicola Montesano, responsabile struttura territoriale della Campania per Anas”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia