Attaccante cercasi. Un uomo d’area di rigore il Benevento vuole prenderlo: era il primo obiettivo fissato da Inzaghi in vista della sessione invernale, lo è diventato ancora di più alla luce delle criticità emerse nelle prime gare del nuovo anno. Inzaghi vuole un bomber per trasformare i rimpianti dell’ultimo periodo in punti effettivi e la società è a lavoro per provare ad accontentare le richieste del proprio allenatore. Il problema, però, è che l’operazione si sta rivelando molto più problematica del previsto.

