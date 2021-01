C’erano timori anche nel beneventano per le ricadute possibili dei tagli sulla consegna preventivati da Pfizer per i preparati vaccinali anti Covid, ma ieri i timori si sono dissolti con la consegna del quantitativo preventivato: 2.340 dosi di preparato basato sull’Rna, modificato come principio funzionamento. Un quantitativo di vaccini suddiviso a metà tra ‘San Pio’ e Asl. Quantitativo che consentirà al ‘San Pio’ di somministrare la seconda dose a tutto il personale a tempo indeterminato a partire dagli operatori sanitari entro il prossimo 28 gennaio e completare entro i primi giorni di febbraio, con il prossimo arrivo di preparati previsto per il 25 gennaio, con gli addetti appalti.

