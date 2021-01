Nuova occupazione di un alloggio Erp, stavolta in piazza Mazzeo nel rione Ferrovia dopo un episodio analogo in via Isernia quattro giorni fa. Ieri nel tardo pomeriggio L.F. di anni 32 e F.C. di anni 24 sono stati deferiti, in stato di libertà, da agenti della Municipale per avere occupato l’Erp.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia