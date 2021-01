Il Comune ha inviato alla presidenza del Consiglio dei Ministri la relazione scritta sulle modifiche al progetto originario per la costruzione di un parcheggio interrato a piazza Risorgimento (che resterebbe isola pedonale) e altri lavori nell’area ex La Salle. E’ il seguito alla videoconferenza con Palazzo Chigi organizzata il 13 gennaio e in cui la commissione di controllo chiese appunto una relazione per iscritto sulle modifiche prima del definitivo via libera al project financing, finanziato con le risorse del Piano periferie.

