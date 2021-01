E’ arrivato il momento di accelerare sul mercato. Non solo perché la sfida col Crotone ha fatto suonare un primo campanello d’allarme, ma soprattutto perché, nel match di venerdì sera col Torino, Inzaghi rischia di dover fare i conti con una nuova emergenza in attacco. Insigne in forse, Sau squalificato, Moncini out, Iago Falque a mezzo servizio: il driver giallorosso potrebbe avere a completa disposizione solo Lapadula e Caprari, oltre al giovane Di Serio.

