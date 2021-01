Il malessere è diffuso, ma non è ancora il momento di farsi prendere dall’ansia. La pesante sconfitta rimediata a Crotone semina tracce fastidiose sul percorso di un Benevento che però, nonostante i tre ko nelle ultime quattro partite e 180 minuti di evidente retromarcia, tiene ancora lontani i rischi di farsi risucchiare nel marasma della lotta per non retrocedere. Otto punti di vantaggio sono sufficienti per non smarrire tranquillità e serenità, ma è evidente che i segnali arrivati nelle gare giocate nel nuovo anno non vanno trascurati.

