Da comprendere quale potrà essere la ricaduta per la fornitura di vaccini programmata inizialmente per 2.400 preparati tra domani e martedì presso l’hub vaccinale dell’ospedale ‘San Pio’, la preannunciata riduzione forniture da parte di Pfizer Biontech, formalizzata anche per la Campania. Una incognita che potrebbe rallentare la prosecuzione della campagna vaccinale sia per il ‘San Pio’ che per l’Asl di Benevento destinatari ciascuno di metà delle dosi, dunque circa 1.200 per ognuno dei due enti.

