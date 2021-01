A casa di Pitagora, al Benevento i conti proprio non tornano. Lo ‘Scida’ si conferma stadio stregato per i giallorossi che non solo sprecano l’occasione per guadagnarsi una fetta di salvezza, ma riescono pure a rianimare un avversario che, fino a pochi giorni fa, veniva considerato praticamente spacciato nella corsa alla permanenza in Serie A. Risorge il Crotone, cade rovinosamente la Strega che torna a casa con una sconfitta così pesante (4-1 il risultato finale) da poter confondere l’orientamento e seminare cattivi pensieri, anche se gli effetti che lascia sulla classifica non è che siano poi così deludenti.

