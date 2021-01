Il colpo a parametro zero non è riuscito a piazzarlo la scorsa estate, ma Pasquale Foggia si è già portato avanti col lavoro in vista della prossima stagione. Sì, perché il Benevento ha messo le mani su Montassar Talbi, difensore franco-tunisino di proprietà dei turchi del Rizespor, con cui ha il contratto in scadenza. L’intesa con il giocatore è stata raggiunta lo scorso ottobre, quando il club di via Santa Colomba nutriva qualche speranza di portarlo alla corte di Inzaghi già nella sessione invernale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia