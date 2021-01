Ultimo allenamento nel Sannio per i giallorossi che questa mattina svolgeranno la seduta di rifinitura all’antistadio ‘Imbriani’, per poi mettersi in viaggio alla volta di Crotone. Sarà l’occasione per Inzaghi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, in particolare in relazione al possibile sostituto di Pasquale Schiattarella, costretto a saltare la gara dello ‘Scida’ dopo esser risultato positivo al Covid (dai tamponi di ieri non sono emersi altri casi).

