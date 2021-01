“In questo momento, quella di Crotone per noi è la partita più importante dell’anno”. Vietato abbassare la guardia in ottica salvezza: Filippo Inzaghi non ammette distrazioni e indica la rotta del suo Benevento, chiamato all’ennesimo esame tra i conti con le assenze e i punti, pesantissimi, in palio nella zona più calda di classifica. “Per noi sono tutte finali – ha raccontato l’allenatore del Benevento in conferenza stampa – e sarebbe un peccato non riuscire a dare seguito ai nostri risultati e alla classifica. Sarà una partita molto complicata, perché il Crotone non merita la classifica che ha”.

