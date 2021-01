Si riaffaccia lo spettro del Covid in casa Benevento. Dopo i contagi registrati nei primi giorni dell’anno nello staff tecnico e in quello medico, ieri il virus ha colpito nuovamente la formazione giallorossa. A risultare positivo al tampone molecolare è stato Pasquale Schiattarella, in un controllo effettuato in conseguenza di alcuni lievi sintomi manifestati dal centrocampista napoletano.

