Ormai non ci sono più dubbi: Bryan Reynolds sarà il primo rinforzo che il Benevento metterà a disposizione di Inzaghi in questa sessione invernale. Anche gli ultimi ostacoli sono stati superati, tanto è vero che per la fumata bianca manca solo la firma del terzino statunitense, atteso nel Sannio per la fine di questa settimana.

