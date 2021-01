La denuncia dei sindacati: “Niente indennità Covid per gli operatori delle strutture private”

“Non è giusto che le indennità Covid, quelle previste per il rischio corso dagli operatori delle strutture sanitarie e per gli accresciuti carichi di lavoro sia stato fin qui riconosciuto nel territorio sannita agli addetti del pubblico, tra Asl e ‘San Pio’ e non agli addetti di strutture come Fatebenefratelli, Gepos, Clinica San Francesco dove pure sono stati allestiti reparti Covid e nel comparto sanitario privato in generale dove molti si sono infortunati per il contagio”. Così il sindacalista Fp Cgil, Pompeo Taddeo.

