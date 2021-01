Montefalcone – Si apre una frana, disagi in paese: danni alla linea del gas, serviranno giorni per il ripristino

Una frana si è aperta qualche giorno fa in Via Ceglie a Montefalcone di Val Fortore, che sta causando notevoli disagi ai cittadini del comune fortorino. La strada è stata interdetta al traffico già dallo scorso 7 gennaio, quando, a causa delle copiose piogge dei giorni precedenti, era ulteriormente peggiorato il movimento franoso precedentemente in atto che ha causato anche la deformazione del piano viario sia della strada “Via Ceglie” che della sottostante strada denominata “Variante di Via Ceglie”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia