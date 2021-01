Una sconfitta indolore che non intacca le certezze del Benevento né complica la classifica. Anche dopo il ko subito con l’Atalanta, la Strega non solo conserva il decimo posto – in attesa della sfida tra Spezia e Sampdoria in programma questa sera – ma si mantiene pure a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Il quartultimo posto resta, infatti, a nove punti, grazie alle sconfitte di Torino e Parma che non sono riusciti nell’impresa di fermare Milan e Lazio. E’ così che la truppa giallorossa è riuscita a limitare i danni per la legittima soddisfazione di Inzaghi che da settimane sta vivendo in apnea, ma che ora si aspetta qualche rinforzo dalla società.

