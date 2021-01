“Sono contento per l’assist, ma soprattutto per il gol di Sau”. All’esordio in Serie A, Christian Pastina ha impiegato cinque giri di lancette per trovare, al millimetro, l’inserimento perfetto dell’attaccante giallorosso. Un giorno che non dimenticherà mai il difensore del Benevento, alla sua prima sul palco dei grandi contro la qualità, spietata, dell’Atalanta.

