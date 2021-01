“Con nota del 7 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, ha scritto al Presidente della Camera Roberto Fico, una nota dove si chiede l’acquisizione del parere obbligatorio delle rispettive Commissioni Parlamentari su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 32 del 18 aprile 2019, come modificato dalla Legge n° 55 del 14 giugno 2029. In tale decreto che a breve arriverà al vaglio delle commissioni riunite VIII (ambiente) e IX (Trasporti), e che si prevede in calendario per il 6 febbraio, verrà stabilito che per una serie di opere, come la Fortorina, sarà nominato per il completamento un Commissario straordinario”.

