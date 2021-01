Il 1° gennaio i positivi erano scesi a 17. Il trend in calo, come in tutta la provincia, era confortante sebbene si temessero gli effetti delle festività natalizie. E ad Apice il numero dei contagi, oggi a quota 42 (anche se in serata si sarebbero aggiunti altri sei casi, ovviamente da accertare), è con grande probabilità la conferma che nei giorni a ridosso del Natale il virus ha ripreso a correre grazie a un allentamento della tensione.

